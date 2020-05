Noch drei Hürden bis zur WM

Wenn Österreich in Schweden gewinnt, reicht ein Sieg auf den Färöer wegen des besseren Torverhältnisses für Rang zwei. Bei einem Remis in Schweden muss man auf die Schützenhilfe der Deutschen hoffen. Aber auch darauf, dass man dann nicht der schlechteste Gruppenzweite ist. Vorausgesetzt ist aber ein Auswärtssieg gegen die Färöer. Und der ist noch nie gelungen. 1990 verlor man in Landskrona ( Schweden) 0:1, 2008 gab es in Torshavn ein 1:1. Das ÖFB-Team kämpft zudem seit Jahren gegen die eigene Auswärtsschwäche. In den 35 Auswärtsspielen der letzten zehn Jahre konnten die Österreicher nur vier Siege verbuchen. 2003 wurde Schottland (Testspiel) 2:0 geschlagen. 2005 erfreute ein 2:0 in Wales in der WM-Qualifikation. 2006 wurde Liechtenstein in einem Test 2:1 niedergerungen. Am 7. Oktober 2011 gab es den letzten Auswärtssieg, Aserbaidschan wurde in Baku in der EM-Qualifikation 4:1 besiegt.