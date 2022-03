ÖFB-Team mit knapp positiver Bilanz gegen Schottland

Sollte den Österreichern tatsächlich ein Erfolg gelingen, würde man die Statistik gegen die Schotten wieder etwas aufpolieren. Derzeit steht die Bilanz bei acht Siegen und jeweils sieben Unentschieden und Niederlagen, wobei das ÖFB-Team zuletzt viermal sieglos blieb und nur eines der jüngsten neun Kräftemessen für sich entschied.

Die knapp positive Bilanz resultiert also aus früheren - teilweise denkwürdigen - Partien. So endete das erste Match am 16. Mai 1931 auf der Hohen Warte mit einem 5:0 für Österreich. Dieses Spiel gilt als die Geburtsstunde des Wunderteams. Am 16. Juni 1954 bestritt die ÖFB-Auswahl in Zürich ihr WM-Auftaktspiel gegen die Schotten, gewann 1:0 und wurde schließlich Dritter - bis heute der größte Erfolg in der heimischen Fußball-Geschichte.

In weniger guter Erinnerung der 30. Mai 2007, als sich Schottland im Hanappi-Stadion mit 1:0 durchsetzte. Die Partie wurde von wüsten Beschimpfungen der im Stadion anwesenden organisierten Rapid-Fanszene gegen den damaligen ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz überschattet. Mittlerweile ist Österreich gegen Schottland seit fünf Heimspielen sieglos, zuletzt behielt man am 20. September 1978 (3:2 in der EM-Qualifikation) die Oberhand.

Bilanz gegen Schottland

Österreich - Schottland (22 Spiele - 8 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen, Torverhältnis 35:28):

16. Mai 1931, Wien (FS): Österreich - Schottland 5:0

29. November 1933, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 2:2

9. Mai 1937, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:1

13. Dezember 1950, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:1

27. Mai 1951, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:0

16. Juni 1954, Zürich (WM): Österreich - Schottland 1:0

19. Mai 1955, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:4

2. Mai 1956, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 1:1

29. Mai 1960, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:1

8. Mai 1963, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 4:1

6. November 1968, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:1

5. November 1969, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 2:0

20. September 1978, Wien (EM-Q): Österreich - Schottland 3:2

17. Oktober 1979, Glasgow (EM-Q): Schottland - Österreich 1:1

20. April 1994, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:2

31. August 1996, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 0:0

2. April 1997, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:0

30. April 2003, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:2

17. August 2005, Graz (FS): Österreich - Schottland 2:2

30. Mai 2007, Wien (FS): Österreich - Schottland 0:1

25. März 2021, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:2

7. September 2021, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 0:1