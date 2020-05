Almer: "Nach Wanderjahren wieder daheim"

Robert Almer war verwirrt, als er nach Stegersbach kam. Da rückt der Torhüter in ein Team-Trainingslager ein, und er weiß tatsächlich schon, dass er in der kommenden Saison die Nummer 1 ist. Sogar, bei welchem Verein – der Wiener Austria. Deshalb ist er wieder nach Leopoldsdorf bei Wien gezogen, damit er es nicht weit zu seinem neuen Arbeitsplatz in Favoriten hat. "Es ist schön, wenn man nach den Wanderjahren wieder daheim ist und die Familie um sich hat. Und seine Leute nicht nur ein, zwei Mal im Jahr sieht."

Im Team war Robert Almer trotz fehlender Spielpraxis stets die Nummer 1 von Marcel Koller gewesen und blieb bei seinen Einsätzen auch ohne Fehl und Tadel, was die mutige Entscheidung des Schweizers rechtfertigte. Die Zeit wurde allerdings reif für einen Arbeitgeber, der ihm Woche für Woche die Handarbeit erlaubt. "In dieser Phase meiner Karriere hatte das oberste Priorität. Ich hätte es mir einfach machen und in Hannover die Nummer 2 bleiben können. Da hätte ich es mir gemütlich machen können."