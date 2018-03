ÖFB-Team: Alaba, Lainer und Wöber nicht mit nach Luxemburg

David Alaba wird die Reise nach Luxemburg mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam nicht mitmachen. Der 25-Jährige von Bayern München reist am Samstag nach dem Mittagessen ebenso aus dem Teamcamp zu seinem Klub zurück wie Stefan Lainer von Meister Salzburg. Das erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bei einem Medientermin in Klagenfurt.

Maximilian Wöber verstärkt statt des Tests in Luxemburg am Dienstag Österreichs U21-Team in der EM-Qualifikation gegen Mazedonien. Teamchef Franco Foda verzichtet auf Nachnominierungen. Sein Kader für den Auftritt am Dienstag (20.30 Uhr/live ORFeins) im Fürstentum umfasst damit 21 Mann.

Den laut seinen Angaben bereits im Vorfeld geplanten Verzicht auf Alaba und Lainer begründete Schöttel mit deren hoher Belastung in den vergangenen Wochen.