ÖFB-Stürmerin Enzinger beendete Karriere im Frauen-Nationalteam

Stefanie Enzinger wird in Zukunft nicht mehr für das Frauen-Fußball-Nationalteam auf Torejagd gehen. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann sei "Anfang Jänner" von der 32-jährigen Tirolerin über ihre Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden, wie sie am Montag bei einem virtuellen Pressegespräch sagte. Die Angreiferin wird ihre Schuhe nicht komplett an den Nagel hängen, sondern für ihren Klub SKN St. Pölten weiter tätig sein. Enzinger ist nicht der einzige Ausfall zu Beginn des Jahres.

"Sie hat sich über die Winterpause Gedanken gemacht und ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie sich nur noch auf die Herausforderungen mit dem Club konzentrieren möchte, damit jungen Spielerinnen die Bühne übergibt", so Fuhrmann. Die 42-jährige Wienerin respektiere die Entscheidung. "Dennoch bin ich der Meinung, dass sie uns mit ihren Qualitäten noch helfen hätte können." Enzinger brachte es in 30 Länderspielen auf sechs Tore, darunter das für den Einzug ins Play-off der WM-Qualifikation wichtige 2:2 in der 92. Minute zum Endstand in Nordirland am 26. Oktober 2021.