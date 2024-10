Strukturreform im ÖFB: Ein neuer Name macht die Runde

Hintergrund. Am Freitag steigt im ÖFB ein brisantes Match: Präsident Klaus Mitterdorfer sucht in der Präsidiumssitzung eine Zweidrittel-Mehrheit für eine Strukturreform, durch die der Kärntner die verfahrene Situation um die beiden Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold lösen will. Der Versuch, sich von einem der beiden zu trennen, scheiterte bisher an einer fehlenden Mehrheit dafür.