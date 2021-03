Kalajdzic kann sich längere Zeit in Stuttgart "gut vorstellen"

Österreichs Teamstürmer Sasa Kalajdzic wäre nicht abgeneigt, noch längere Zeit beim VfB Stuttgart zu bleiben und beim deutschen Bundesligisten womöglich sogar eine neue Ära zu prägen. Er könne sich das "sehr gut vorstellen", sagte der Wiener im Interview der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Denn beim VfB passt im Augenblick alles."

Es sei "im Fußballgeschäft jedoch so, dass ich das letztendlich nicht alleine entscheide", sagte der Ex-Admiraner Kalajdzic. "Im Fall der Fälle würden da mehrere Leute am Tisch sitzen. Doch so weit ist es ja noch lange nicht. Im Moment zählt, dass es richtig Spaß macht, hier zu spielen."