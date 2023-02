ÖFB-Star Sabitzer in Manchester: "Bin hier, um Titel zu gewinnen“

Über die vielen verschiedenen Positionen, die er in seiner Karriere bekleidet hat, sagt Sabitzer: „Das ist Vergangenheit. Jetzt liegt mein Fokus ganz im zentralen Mittelfeld, als Box-to-box-player. Ich mag es, im letzten Drittel Kreativität zu zeigen und man kann davon ausgehen, dass ich oft aufs Tor schießen werde.“ Dass es in England mehr Spiele gibt, als in anderen Ländern, ist Sabitzer bewusst. Ob er bereit dafür sei, alle drei Tage zu spielen? „Das ist es, was ich am meisten liebe am Fußball. Spielen, spielen und wieder spielen.“

Er sei stolz, der erste Österreicher bei Manchester United zu sein „Und ich werde alles dafür tun, ein guter Österreicher hier zu werden. Ich kann es nicht erwarten, zum ersten Mal zu spielen.“

Ob er abschließend noch eine Nachricht an die Fans von Manchester United hat? „Ich bin hier, um Titel zu gewinnen. Das ist das Ziel.“