Sabitzer vor Leipzigs CL-Halbfinale: "Einmaliges Erlebnis"

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig steht erstmals in einem Champions-League-Semifinale und mit ihm die Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer. Drei Tage vor dem Vorrundenspiel in Lissabon gegen Paris Saint-Germain gab Sabitzer in einer virtuellen Pressekonferenz einen Ausblick auf das Match. Der 26-Jährige glaubt gegen die Startruppe aus Frankreichs Hauptstadt an die Finalchance.