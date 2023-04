ÖFB-Star Dragovic "abserviert"? Jetzt spricht Teamchef Rangnick

Meistertitel Nummer acht in seiner Karriere liegt für Aleksandar Dragovic auf dem Serviertablett. Roter Stern Belgrad rangiert in Serbiens Liga vor dem sieben Spiele dauernden Play-off 20 Zähler vor dem ersten Verfolger. Für den Wiener soll sich mit der Titelverteidigung ein weiteres Kapitel schließen. Dragovic strebt einen Wechsel im Sommer an, zurück in die Bundesliga soll es allerdings noch nicht gehen. Mit dem ÖFB-Team hat er "sehr enttäuscht" abgeschlossen, wie er zuletzt sagte.