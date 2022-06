Jubel bei den Spielern über 3:0-Sieg: "Haben einen super Trainer"

"Es ist nicht alltäglich, dass man in Kroatien auswärts 3:0 gewinnt", betonte Mittelfeldmann Xaver Schlager. "Wir müssen das Spiel aber auch richtig einordnen. Wenn die 1:0 führen, geht das Spiel ganz anders aus." Man hätte die Kroaten keineswegs an die Wand gespielt. "Wir freuen uns alle, sind hochzufrieden. Wir haben aber sicherlich Luft nach oben", meinte der Wolfsburg-Legionär. "Mit der kurzen Vorbereitungszeit war das Pressing noch nicht ideal. Es gibt noch genug zu verbessern."

Spielidee

Schlager scheint wie sein früherer Salzburg-Kollege Konrad Laimer im Zentrum prädestiniert für Rangnicks aktive Spielidee. "Es ist sehr gut für den österreichischen Fußball, dass wir so einen super Trainer haben", sagte der 24-Jährige. Der gelungene Start gebe Selbstvertrauen. "Unser Ziel ist es, dass wir in der Liga A bleiben." Der nächste Schritt zum Klassenerhalt in der Elite der Nations League soll am Montag in Wien gegen den EM-Halbfinalisten Dänemark gelingen. Schlager: "Sie sind ein super Team, aber kein Gegner ist unschlagbar."