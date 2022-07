ÖFB-Spiel in Southampton: EM-Schauplatz der Heiligen und einer Tragödie

Der Verein hat seit seiner Gründung 1885 den Spitznamen „The Saints“, weil er eine Geschichte als kirchlicher Klub hat, der den Namen „St. Mary’s Church of England Young Men’s Association“ hatte. Die Klubhymne ist – das versteht sich fast von selbst – „When the Saints Go Marching In“. St. Mary’s heißt die Gegend, in der der Klub entstanden ist und das Stadion steht.

Hier bei den Heiligen versuchen die österreichischen Frauen ihr Glück im zweiten Gruppenspiel der EM in England. Und hier bei den Heiligen hat ein Österreicher schon seit Dezember 2018 das sportliche Sagen. Der 54 Jahre alte gebürtige Steirer Ralph Hasenhüttl ist der Trainer von Southampton in der englischen Premier League. In seiner sportlichen Heimat hört man ab und zu die Bezeichnung „The Alpine Klopp“, weil man den Coach aus Österreich wie Liverpools deutschen Kulttrainer Jürgen Klopp zu den Proponenten des Gegenpressing-Spielstils zählt.