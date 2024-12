Offiziell: ÖFB präsentiert Prödl und neuen U21-Teamchef

Darüber hinaus gab Sportdirektor Peter Schöttel einen Nachfolger für U21-Teamchef Werner Gregoritsch bekannt. Der Steirer geht in Pension, nachdem er das Amt seit 2012 inne hatte. Künftig wird die "zweite" Nationalmannschaft von Peter Perchtold gecoacht. Der Deutsch-Österreicher, in Nürnberg geboren, kommt vom A-Nationalteam, wo er einer der Assistenten von Ralf Rangnick war.

"Wir wünschen uns, dass eine gewisse Konstanz in die Teilnahme von Endrundenteilnahmen kommt", sagt Perchtold. "Ich glaube, dass das auch möglich ist. Das selbe Ziel hatte mit Sicherheit auch Werner Gregoritsch." Allerdings: Der 66-Jährige hat von sechs EM-Qualifikationen schließlich nur eine einzige erfolgreich gestalten können.

Perchtold sagt: "Nach außen hin zählt immer das Resultat. Auch da war die Arbeit in den letzten Jahren nicht so verkehrt. Mit einem Punkteschnitt von 1,9 kann man ganz gut leben", meint der 40-Jährige. "Trotzdem muss man am Ende des Tages die richtigen Spiele gewinnen. Da meine ich, dass es schon möglich ist, sich in Zukunft häufiger für Endrunden zu qualifizieren. Darum geht es letztendlich."

Und dennoch: "Wir sprechen über 17-, 18- oder 19-Jährige und da geht es auch darum, die Jungs zu entwickeln und den Menschen ein Stück weiterzubringen, weil nicht jeder bei der A-Nationalmannschaft ankommen wird. Was das angeht, kann ich mir Werner Gregoritsch und sein Team schon als Vorbild nehmen."