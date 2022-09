Herzog über Arnautovic: "Jetzt hat es auch der Dümmste verstanden"

Die Nations-League-Spiele am Donnerstag gegen Frankreich und am Sonntag gegen Kroatien bergen historisches Potenzial. Sollte Marko Arnautovic in beiden Partien eingesetzt werden, würde er bei 104 Ländermatches halten und damit Andreas Herzog (103) als österreichischen Rekordteamspieler ablösen. Herzog war der erste heimische Kicker, der die 100er-Marke knackte, er führt die Rangliste seit November 2001 an - und nimmt seine anstehende Degradierung gelassen.