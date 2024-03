Türkische Fußballstars bereiten Friseur aus Ottakring einen Traumtag

Senol Kocer wurde am Montag ins türkische Teamhotel eingeladen, um den Spielern die Haare zu schneiden.

Wie gut die türkischen Fußballstars am Dienstagabend in Wien gegen das ÖFB-Team spielen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Optisch sind sie für den Auftritt im Prater gerüstet. Dafür hat am Montag ein Wiener Friseur aus Ottakring gesorgt.

Für Senol Kocer aus dem Barbershop "Magic Hands" ging am Tag vor dem Spiel ein kleiner Traum in Erfüllung. Der Friseur, der glühender Fußballfan ist und seit Jahren die halbe Rapid-Mannschaft zu seinen Stammkunden zählt, wurde auf Vermittlung von Fenerbahce-Verteidiger Mert Müldür ins Teamhotel der Türken eingeladen, um den Spielern die Haare und Bärte zu schneiden.

Der 24-jährige Müldür, der am Dienstag auch in der Startelf der Türken stehen dürfte, ist nicht nur in Wien geboren, er wurde auch im Rapid-Nachwuchs groß und wechselte 2019 von den Hütteldorfern nach Sassuolo nach Italien und im Vorjahr weiter zu Fenerbahce Istanbul.

© zvg Senol Kocer mit Mert Müldür

Neben dem Ex-Rapidler ließen sich am Montag auch die Teamkollegen Merih Demiral, einst Verteidiger von Juventus Turin und nun bei Al Ahli in Saudi Arabien, Ozan Kabak von Hoffenheim, Kenan Yildiz von Juventus Turin oder Yusuf Yazici von Lille von Senol Kocer die Haare schneiden.

© ZVG Senol Kocer mit Yusuf Yazici

Kocer lebt seit 2009 in Wien, gelernt hat er sein Handwerk noch in Istanbul. Selbstverständlich wird er am Dienstagabend auch im Stadion sein, wenn die Österreicher gegen die Türken spielen. Wie die Partie ausgehen wird? "Ich hoffe auf ein gutes Spiel und denke, dass es unentschieden ausgehen wird."