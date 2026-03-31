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Fußball live: So steht es bei Österreich gegen Südkorea

Nach dem 5:1-Sieg über Ghana möchte das Team von Ralf Rangnick gegen Südkorea nachlegen.
31.03.2026, 19:30

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Arnautovic Sabitzer Fußball ÖFB

Österreich empfängt zum zweiten Test im WM-Jahr 2026 im Wiener Prater Südkorea. Die Rangnick-Elf möchte dabei die entstandene Euphorie weiter schüren und den Fans ein attraktives Spiel bieten.

Für einige Spieler ist es noch eine gute Gelegenheit sich zu zeigen und für den WM-Kader zu empfehlen. Denn das Team trifft dann erst wieder Ende Mai zusammen, probt am 1. Juni in Wien gegen Tunesien

Knapp danach muss Ralf Rangnick den endgültigen WM-Kader nominieren, ehe man am 4. Juni Richtung Los Angeles aufbricht. Der ÖFB-Tross quartiert sich dann ins Teambasecamp in Santa Barbara ein.

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