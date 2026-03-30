Fußball

Iran-Teilnahme bei WM? FIFA-Präsident Infantino mit klarer Ansage

FIFA-Präsident Infantino möchte dem Iran eine Teilnahme unter "bestmöglichen Bedingungen" ermöglichen. Laut ihm gibt es nur einen Plan A.
30.03.2026, 19:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FIFA president calls Mexico 'special' at exhibition opening in Mexico City

FIFA-Präsident Gianni Infantino drängt trotz des Krieges im Nahen Osten auf eine Teilnahme Irans an der Fußball-WM im Sommer. "Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D - es gibt Plan A", sagte der Chef des Weltverbands in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision. Die FIFA wolle dafür sorgen, dass der Iran "unter den bestmöglichen Bedingungen" an der WM teilnehmen könne.

Infantino räumt ein: Situation "sehr kompliziert"

Zugleich räumte der 56-jährige Schweizer ein, dass man in der "realen Welt lebe" und die Situation "sehr kompliziert" sei. Angesichts des Krieges möchte der Iran seine drei Gruppenspiele gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten nicht - wie bisher geplant - in den USA austragen, sondern in Mexiko. Weiterhin ist unklar, ob die FIFA diesem Wunsch nachkommen kann und überhaupt will.

"Nicht der richtige Gastgeber": Große Bedenken vor WM in den USA

Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus. Irans Verbandschef Mehdi Tadsch hatte vor eineinhalb Wochen laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA einen Boykott der USA, nicht aber der WM angekündigt, ohne dies näher zu erläutern.

Fußball-WM
Agenturen, pres  | 

Kommentare