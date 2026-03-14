Nicht bei Trump in den USA: Iran will WM in Mexiko spielen

Der Iran möchte die WM-Spiele seiner Fußball-Nationalmannschaft im Sommer in Mexiko statt in den USA austragen. Mit diesem Vorschlag zur Verlegung der drei Vorrundenpartien reagiert das Land auf die Probleme infolge des Krieges im Nahen Osten .

"Ich hoffe, dass die Bedingungen geschaffen werden, damit unsere Jungs doch noch an der Weltmeisterschaft teilnehmen können", sagte Sportminister Ahmed Donjamali nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Dazu werde mit der FIFA die Möglichkeit der Verlegung geprüft. "Es ist wichtig, alle sportlichen Aspekte sorgfältig zu nutzen, um eine Teilnahme doch noch zu ermöglichen", fügte der Sportminister an. Der Weltverband FIFA ist für eine Stellungnahme angefragt.

Trump verweist auf Sicherheitsrisiken

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass es aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht angemessen sei, dass das Land bei der Weltmeisterschaft dabei sei. Der iranische Verband konterte, dass die FIFA die Entscheidungen treffe.