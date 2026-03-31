WM 2026: Der ÖFB sucht den Gegner für den Test in Kalifornien

Nach den Länderspielen gegen Ghana und Südkorea legt das Nationalteam eine Pause bis Ende Mai ein. Erst dann wird Teamchef Ralf Rangnick seine Spieler im ÖFB-Campus versammeln, um sich endgültig den Feinschliff für die WM zu verpassen. Der vorläufige Großkader muss der FIFA bis 11. Mai genannt werden, der endgültige Kader muss Anfang Juni stehen. Am 1. Juni testet Österreich in Wien gegen Tunesien und verabschiedet sich dabei von den heimischen Fans, die nicht zur WM reisen werden. Am 4. Juni hebt der ÖFB-Tross Richtung Los Angeles ab und bezieht das Teambasecamp in Santa Barbara, rund zwei Autostunden von L. A. entfernt.

Nach ein paar Tagen des Akklimatisierens gibt es noch einen finalen Test vor dem Auftakt am 17. Juni in San Francisco gegen Jordanien. Der ÖFB hat schon mit manchen Nationen als möglichen Gegner gesprochen, so auch mit Katar, das rund einen Kilometer von den Österreichern entfernt in Santa Barbara logiert. Allerdings wird das Testmatch auch zu einer Zeitfrage. Katar startet schon am 13. Juni ins Turnier, kommt daher als Gegner wohl nicht infrage. Österreich möchte am 9. oder 10. Juni spielen und muss somit einen Gegner finden, der ebenfalls recht spät in die WM einsteigt.