Peter Stöger ist wieder frei: Vertragsauflösung bei Rapid

Peter Stöger wurde im November als Cheftrainer von Rapid beurlaubt und letztlich (nach Interimstrainer Stefan Kulovits) von Johannes Hoff Thorup abgelöst. Jetzt wurde der Vertrag des Wieners einvernehmlich aufgelöst . Dieser wäre bis zum Sommer 2027 gelaufen.

Stöger war erst im vergangenen Sommer zu Rapid gekommen. Davor war er Sportdirektor bei der Admira. Bei Rapid kam er in 27 Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,7. Doch nach dem sehr guten Start mit der Tabellenführung verlor das Team im Oktober fünf Spiele in Folge. Im November kam nach Niederlagen gegen den GAK und Rakov die Trennung. Sein Nachfolger schaffte gerade noch die Qualifikation für die Meistergruppe der Top-6 und könnte mit Rapid am Sonntag wieder Tabellenführer werden.