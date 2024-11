"Herausragendes Spiel": Hat Rangnick beim 1:1 gegen Slowenien recht?

Umgekehrt hat die Rangnick-Elf am Sonntag nur Chancen für 0,49 Tore zugelassen . Nur Kasachstan hatte in den beiden Partien gegen Österreich noch weniger Torchancen.

Einen höheren Wert als 3,24 hatte das ÖFB in diesem Jahr nur zweimal: am Donnerstag beim 2:0-Sieg in Kasachstan (3,42) und im März beim 6:1-Sieg gegen die Türkei (3,73).

Auch die 22 Schüsse, die Marko Arnautovic und Co. am Sonntag abgefeuert haben, wurden 2024 nur einmal übertroffen – richtig, gegen Kasachstan. Die 22 Versuche offenbaren aber auch, dass die Österreicher ihr Visier nicht gut eingestellt hatten. Denn nur fünf davon gingen auch aufs Tor.

Auffällig gut waren am Sonntag noch zwei andere Werte. Einer bringt eine Top-Leistung in Rangnicks Lieblingsdisziplin zum Ausdruck, dem Gegenpressing: 112 Rückeroberungen des Balles gab es zu verzeichnen. Mehr gab es in diesem Jahr nie. Daraus resultierten 67,7 Prozent Ballbesitz – ebenso ein Topwert im Jahr 2024. So dominant war man nicht einmal zuletzt gegen zehn Kasachen.