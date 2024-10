Österreichs Frauen beweisen Geduld und siegen klar

Österreichs Frauen stehen vor dem Einzug in die 2. Play-off-Runde der EM-Qualifikation. Die ÖFB-Auswahl mühte sich am Freitag im Erstrunden-Hinspiel gegen Slowenien in Koper mehr als eine Stunde lang, ehe Barbara Dunst (69.), Sarah Puntigam (73., Elfer) und Lilli Purtscheller (75.) mit einem Tripleschlag noch einen 3:0-Sieg fixierten. Das Rückspiel am Dienstag in Ried sollte nur noch Formsache sein.

Die Nummer 17 der Welt wurde also vorerst der Favoritenrolle im Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-40. gerecht und entschied auch das sechste direkte Duell für sich. Irene Fuhrmann konnte sich in ihrer 50. Partie als ÖFB-Teamchefin über ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis freuen. Klares ÖFB-Ziel ist die dritte EM-Teilnahme in Folge. Dafür muss in der 2. und letzten Runde zwischen 27. November und 3. Dezember auch noch Rumänien oder Polen aus dem Weg geräumt werden. Das Hinspiel der beiden Teams endete auf rumänischem Boden mit einem 2:1-Sieg der Polinnen.