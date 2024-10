Trauer in Marokko und Frankreich: Ex-Teamspieler starb mit 35 Jahren

Trauer und Bestürzung herrscht bei Marokkos Fußballern: Abdelaziz Barrada ist im Alter von nur 35 Jahren völlig unerwartet verstorben. Der frühere Nationalspieler soll einen Herzinfarkt erlitten haben.

Barrada wurde 1989 in Frankreich geboren und besitzt auch die französische Staatsbürgerschaft. Er spielte zu Beginn seiner Karriere in der B-Mannschaft von Paris Saint-Germain. Danach führte ihn sein Weg in mehrere Länder. Etwa nach Spanien zu Getafe, in die Emirate zu Al-Jazira und Al-Nasr, in die Türkei zu Antalyaspor und nach Katar zu Al-Shahania.