Österreich ist bereit: Mit Team-Spirit den Gegnern auf den Geist gehen

Die EURO kann für Österreich beginnen, die Auftritte in den Tests in diesem Jahr waren sehr positiv, auch wenn es im finalen Aufgalopp in der Schweiz nicht zum Sieg reichte. Ein paar Dinge waren augenscheinlich, beispielsweise, dass sich manche Nationen immer noch überraschen lassen von Österreich, das unter Teamchef Ralf Rangnick stets überfallsartig startet und damit auch Erfolg hat wie mit dem Rekordtor von Christoph Baumgartner in Bratislava nach sechs Sekunden.