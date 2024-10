Nach der ÖFB-Gala gegen Norwegen: Warum Rangnick recht behielt

Es ist nur ein paar Wochen her, da war Österreichs Fußballfans die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ein 1:1 gegen Slowenien und ein 1:2 in Norwegen haben Fragen aufgeworfen. Wars das schon wieder mit der Fußball-Euphorie, so kurz nach der großen Party von Berlin mit dem EM-Gruppensieg vor Frankreich und den Niederlanden? Hat das Achtelfinal-Aus gegen die Türkei Österreichs Team tatsächlich so aus der Bahn geworfen? Und vor allem: Wurde das System Rangnick decodiert und braucht Österreich einen neuen Plan?

Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten und lauten: Nein, nein und noch einmal nein. Österreich ist wieder in der Spur nach einem 4:0-Sieg gegen Kasachstan und einem heroischen 5:1 gegen Norwegen mit Weltstar Erling Haaland. Im November kann aus eigener Kraft mit Siegen im 4.600 Kilometer Luftlinie entfernten Almaty gegen die Kasachen und in Wien gegen Slowenien (es sind schon mehr als 30.000 Tickets verkauft) der Gruppensieg und Aufstieg in die Liga A der Nations League geschafft werden.