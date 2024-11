Nach dem Erfolg in Kasachstan: "Wir waren wieder perfekt vorbereitet"

Kapitän Konrad Laimer hob den vollen Einsatz hervor: „Es ist ganz wichtig, dass wir nicht mit 80 Prozent in so ein Spiel reingehen. Das haben wir gut erledigt. Jetzt müssen wir den Regenerationsmotor anwerfen für Sonntag.“

Deutliche Kritik wollte der Teamchef aber nicht üben: „Das Wichtigste wurde erledigt, das zählt. Ein Sieg zu null, keine Verletzten und kräftemäßig mussten wir auch nicht all in gehen.“

Ralf Rangnick war zufrieden, aber nicht euphorisch nach dem 2:0: „Die erste Hälfte war gut, in der zweiten waren wir mit dem Ball öfters schlampig. Normal musst du mit unserer Spielweise dann mehr Tore machen, so wie schon beim Pfostenschuss von Wimmer, der drinnen sein sollte.“

Einen Wunsch hat Rangnick noch: „Die letzten Heimspiele waren grandios. Ich hoffe, dass jetzt die letzten Karten für Slowenien auch noch weggehen und wir in einem ausverkauften Happel-Stadion auf Sieg spielen.“

Patrick Wimmer begann gleich mit Selbstkritik: „Ich hätte auch Tore machen müssen. Und bei der Konterabsicherung in Überzahl war nicht alles perfekt, das müssen wir uns nochmals anschauen.“ Ansonsten konnte der Offensivgeist zufrieden sein: „Wir haben es gut gemacht, waren souverän. Dass die Standards nicht so perfekt waren wie beim letzten Lehrgang, lag auch an den kalten Zehen.“