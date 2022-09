ÖFB-Legionär Grillitsch: "Ajax ist das richtige Team für mich"

Ob es stimmt, dass er stark mit dem Ball am Fuß sei, antwortet der Techniker: "Ich würde sagen, ich bin besser mit dem Ball, als gegen den Ball", so Grillitsch über seine spielerischen Qualitäten. "Ajax ist das richtige Team für mich. Die Philosophie passt perfekt zu mir."

Dass es mit Ajax ums Gewinnen geht, weiß er. "Das ist ähnlich wie bei den Bayern in Deutschland. Ajax muss gewinnen. Aber das ist auch, was ich will. Ich will Titel gewinnen. Deshalb bin ich hier." Auf Spiele in der Champions League freut er sich besonders. "Ich habe schon mit Hoffenheim in der Champions League gespielt und das erste Champions-League-Tor in der Geschichte des Klubs geschossen."

Tatsächlich traf Grillitsch 2018 beim 2:2 Hoffenheims bei Schachtar Donezk in der 6. Minute zum 1:0. "Ich habe es genossen. Wenn du einmal Champions League spielst, willst du es jedes Jahr", sagt der 1,87 Meter große Rechtsfuß. "Endlich kann ich das wieder erleben. Ich hoffe, wir sind erfolgreich."