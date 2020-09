ÖFB-Kapitän Baumgartlinger als Reservist: "Situation war speziell"

Auch am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Rumänien könnte der ÖFB-Kapitän auf der Ersatzbank beginnen. "Ich will bereitstehen. Ich fühle mich ganz gut", sagte Baumgartlinger am Sonntag bei der Abschlusspressekonferenz in Klagenfurt neben Teamchef Franco Foda sitzend. In Norwegen habe man eine gute Lösung gefunden. "Es gibt Spieler, die einen kontinuierlichen Aufbau gehabt haben." Und die hätten ihre Sache in Oslo gut gemacht.

"Wussten nicht, wo wir stehen"

Für Baumgartlinger wurde sein 75. Länderspiel ein Kurzeinsatz. "Die Situation war ganz speziell, mit null Trainingseinheiten zum Team zu fahren", schilderte der Salzburger. Geschuldet war sie nach den Corona-Verschiebungen dem Europa-League-Finalturnier mit Leverkusen und einer dadurch verspäteten Saisonpause. "Wir haben alle nicht zu 100 Prozent gewusst, wo wir stehen nach dieser komischen Saison."