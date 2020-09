ÖFB-Kader: Alaba wieder dabei, Premiere für Holzhauser und Kalajdzic

Wie am Dienstag im Rahmen der Kaderbekanntgabe in Wien zudem vermeldet wurde, ist Marco Arnautovic weiterhin absent. Der Shanghai-Angreifer bleibt in China. Verletzt fehlen die Deutschland-Legionäre Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Valentino Lazaro und Florian Kainz. Foda nominierte insgesamt 26 Spieler für das Länderspiel-Triple. David Alaba ist wieder dabei, nachdem der Bayern-Star in den September-Spielen der Nations League wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte.

"Holzhauser hat sich seine Chance verdient"

"Am Grundgerüst der Mannschaft habe ich wenig verändert, wir wollen uns weiter einspielen", so Foda, "Da wir jetzt drei Länderspiele bestreiten habe ich einen größeren Kader nominiert." 26 Spieler, mit dabei die Neulinge Holzhauser und Kalajdzic. "Kalajdzic hatten wir schon länger auf der Rechnung, er hat in den letzten Wochen bei Stuttgart gezeigt, was er für Qualitäten hat", sagte Foda, "Holzhauser haben wir auch beobachtet. Er hat jetzt mehr Dynamik in seinem Spiel, hat sich seine Chance verdient."

Wieder einmal betonte der Teamchef, dass er mit dem letzten Lehrgang zufrieden gewesen wäre. Und das trotz Niederlage gegen Rumänien: "Wie wir aufgetreten sind, hat mir sehr imponiert. Klar, es gibt einige Dinge zu verbessern, sonst hätten wir das Spiel nicht verloren. Im Defensivverhalten haben wir zu einfache Fehler gemacht. Aber wir haben die Ausfälle gut kompensiert, mit Baumgartner ging da etwa ein junger Stern auf."

Und wie fällt die Analyse der kommenden drei Gegner aus? "Griechenland hat eine ähnliche Spielanlage wie die Rumänen, sie sind sehr spielstark. Nordirland spielt sehr viele lange Bälle, ähnlich vielleicht wie Norwegen. Und bei Rumänen haben wir gesehen, dass sie eine sehr spielstarke und kreative Mannschaft sind. Da gilt es Lösungen zu finden, wir werden die Mannschaft gut einstellen."