ÖFB-Interimspräsident: Neuwahl erst im Herbst?

Bundesländer-Tour

Gartner hat in den vergangenen Wochen wahre Meeting-Marathons hinter sich. „Mir ist wichtig, ein Feeling zu bekommen“, begründete der Ex-Bürgermeister von Ziersdorf im Weinviertel seine Bundesländer-Tour. Mit Menschen zu arbeiten mache ihm nach wie vor Spaß. „Aber ich bin im 72. Lebensjahr und weiß, dass ich es irgendwann fertigbringen muss.“

Am Freitag hatte er in Linz Sitzungen im Eineinhalb-Stunden-Rhythmus zu absolvieren, ehe am Abend der Auftakt der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan anstand. „Es war ein perfekter Einstieg“, sagte Gartner über den 4:1-Sieg des ÖFB-Nationalteams. „Hoffentlich können wir das am Montag bestätigen.“ Dann erwartet erneut in Linz Estland als Gegner.