ÖFB-Gegner Niederlande: Viele Baustellen vor EM-Duell mit Ukraine

Die niederländische Polizei prüfte, welche Rolle Promes bei der Messerattacke in einem Schuppen gespielt hat. Der 29-jährige Stürmer saß im Dezember sogar in U-Haft. Jetzt droht neuer Ärger: Das Opfer versteht nicht, warum der Fall immer noch nicht vor Gericht verhandelt wurde. Und vermutet, dass das mit der EM zusammenhängt. Opfer-Anwalt Yehudi Mozkowicz will das Verfahren jetzt beschleunigen.