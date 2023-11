Warum das ÖFB-Team jetzt Stürmerstar Haaland die Daumen drückt

Bevor man Deutschland am Dienstag im Prater begrüßt, ist der Blick auf den Sonntag gerichtet. Der beste Gruppenzweite – Österreich, Belgien oder Schottland – rückt bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg in den zweiten EM-Lostopf vor. „Topf zwei wäre nicht verkehrt“, meint auch Alaba. Allerdings sind auch im dritten Topf namhafte Nationen zu erwarten.