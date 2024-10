Es ist geschafft. Österreichs Frauen stehen im Finale des EM-Playoffs und spielen jetzt um die Teilnahme an der EURO 2025 in der Schweiz.

Nach dem 3:0 in Slowenien gab es auch im Rückspiel in Ried einen Erfolg, der nach der Pause sichergestellt wurde. Beim 2:1 war Sarah Puntigam in ihrem 150. Länderspiel die Matchwinnerin, sie traf jeweils aus einem Elfer (62., 74.). Den Ehrentreffer gab es in der Nachspielzeit ebenfalls durch einen Elfmeter durch Prasnikar.

"Keine Glanzleistung"

"Spielerisch war es wieder keine Glanzleistung, es ist unerklärbar wie viele unerzwungene Fehler wir momentan machen. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir uns deutlich mehr Torchancen als im Hinspiel erarbeitet haben und am Ende des Tages souverän in die finale Play-off-Phase aufgestiegen sind", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann.