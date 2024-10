ÖFB-Frauenteam: Ein Sieg soll das Puntigam-Jubiläum abrunden

Man könnte gar meinen, die gute Ausgangsposition würde das Team zum Zurücklehnen animieren vor dem Rückspiel im ersten EM-Play-off. Österreichs Frauen-Nationalteam hat das Hinspiel in Slowenien mit 3:0 für sich entschieden, am Dienstag (18 Uhr/live auf ORF 1) folgt das zweite Duell in Ried. Teamchefin Irene Fuhrmann winkt ab: „Es wäre die größte Gefahr, die Bedeutung runter zu spielen. Das Team ist aber so vernünftig, das zu wissen.“

Gelingt der Aufstieg, würde der Sieger aus dem Duell Rumänien gegen Polen warten. Fuhrmann verschwendet aber noch keinen Gedanken daran. „Jetzt geht es nur um das Spiel gegen Slowenien.“ Und das steht ganz im Zeichen eines großartigen Jubiläums.