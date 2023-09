Frauen-Team verliert vor Rekordkulisse: Ein Feierabend ohne Happy End

Dort mischte sich Carina Wenninger unter die Fans. Die langjährige Abwehrchefin, die im Sommer ihre Karriere beendet hat, hatte alle Hände voll zu tun – sie musste Autogramme geben und Fans fürs Foto umarmen.

Die Steirerin nahm es gelassen, dass sie nicht auf dem Feld war beim Rekordspiel. Gestern wurde die aktuelle Managerin der Bundesliga vor dem Spiel geehrt und in den Legendenklub des ÖFB aufgenommen. 16 Jahre lang hat sie im Team gespielt, hat die Entwicklung immer hautnah mitbekommen. Mit 16 hat sie im Team debütiert. Vor wie vielen Fans? „Ich war damals so nervös, da hab ich das Rundherum fast nicht mitbekommen.“

Waren ihre Nachfolgerinnen angesichts der Kulisse auch nervös? Auf jeden Fall verschliefen sie die Anfangsphase komplett.

Teamchefin Irene Fuhrmann hatte gegenüber der Startelf vom 1:1 in Norwegen am Freitag an drei Positionen verändert. Schiechtl kam als Rechtsverteidigerin, Georgieva rückte ins Abwehrzentrum, Kirchberger musste auf die Bank. Und als Solospitze durfte Pinther spielen, Billa begann als Ersatzspielerin. Die Österreicherinnen begannen durchaus ambitioniert, die Fans quittierten es mit Applaus. Doch eine kalte Dusche unterbrach die gute Stimmung für ein paar Minuten.