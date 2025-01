Teamchef-Überraschung: Der ÖFB wählte einen Mann für die Frauen

Der ÖFB wählte einen Mann für die Frauen. Alexander Schriebl wird neuer Teamchef beim Frauen-Nationalteam und folgt damit auf Irene Fuhrmann . Der Salzburger war in seiner aktiven Zeit Stürmer, ist seit 2014 als Trainer tätig.

Österreichs Frauenteam verpasste im vergangenen Herbst die Qualifikation für die kommende EURO, scheiterte in den Playoffs an Polen.

„Für uns ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um beim Frauen-Nationalteam neue Impulse von außerhalb zu setzen. Mit Alexander Schriebl haben wir einen Teamchef gefunden, der zuletzt in Bergheim in kurzer Zeit zu einer erfolgreichen Entwicklung beigetragen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Art und Weise, wie er den Fußball sieht, einen wesentlichen Impuls zur Weiterentwicklung des Frauen-Nationalteams leisten wird“, so Sportdirektor Peter Schöttel.