ÖFB-Frauen: Erst ein Pflichtsieg, dann an die WM-Restplatzbörse

Österreichs Frauen zählen zu den Topteams in Europa. Zur absoluten Spitze fehlt noch das letzte Quäntchen. Daher ging der Gruppensieg und damit der Fixstartplatz bei der WM an England. Um den Status als Topnation zu untermauern, sollte es im letzten Spiel der WM-Qualifikation am Dienstag gegen Nordmazedonien in Wiener Neustadt (20.30 Uhr, live ORF Sport +) einen Sieg geben.

„Das wird kein Selbstläufer, wir müssen da schon etwas investieren“, sagte Flügelspielerin Julia Hickelsberger-Füller.