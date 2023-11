"Außergewöhnlicher Trainer" - ÖFB-Stars schwärmen von Nagelsmann

"Der volle Fokus gilt dem ersten Spiel in Estland", sagt Stefan Posch. Der Bologna-Legionär ist Profi genug, um zu wissen, dass auch die Nummer 118 der Welt am Donnerstag nicht im Vorbeigehen zu besiegen ist. Selbst, wenn schon alles über den Prestige-Test am nächsten Dienstag in Wien gegen Deutschland spricht. "Es ist noch möglich, Gruppenerster zu werden oder bei der EM-Auslosung in Topf zwei zu kommen", streicht der Steirer zwei Gründe hervor, am Donnerstag (18 Uhr, live ServusTV) aufs Gaspedal zu treten, um den erwarteten Sieg einzufahren. "Aber natürlich ist Deutschland dann ein überragender Test für uns", sagt der 26-Jährige, der im März erstmals Vater wird.

Das Spiel gegen das DFB-Team sei auch ein guter Test in Hinblick auf die EURO 2024, für die man bereits fix qualifiziert ist. "Da sieht man dann, was uns dort erwarten wird." Für Posch, der von 2015 bis 2022 selbst in Deutschland bei Hoffenheim gespielt hat, wird das Duell mit dem DFB-Team aber auch zu einem speziellen Wiedersehen. Wie Konrad Laimer, der auf gleich fünf aktuelle Klubkollegen vom FC Bayern trifft, bekommt es Posch vor allem mit jenem Trainer zu tun, der ihn mitunter geformt hat: Julian Nagelsmann.

