Wie ÖFB-Star Konrad Laimer seine Bayern-Kollegen ärgern will

Zwei Tage mehr Zeit zur Regeneration haben indes die Österreicher, die am Donnerstag in Estland an der Reihe sind. Im letzten Spiel der EM-Qualifikation geht es nicht nur um die Ehre, die sich auch gegen die Nummer 118 der FIFA-Weltrangliste in einem leidenschaftlichen Auftritt inklusive eines Sieges widerspiegeln sollte. Drei Punkte sind auch im Rennen um Topf zwei bei der Gruppenauslosung der EM-Endrunde am 2. Dezember in Hamburg von Bedeutung.

Immer auf dem Platz

Für Laimer, seines Zeichens Dauerläufer vom Dienst, stellt sich die Frage ohnehin nicht, ob er auch in Estland auflaufen will. Der Mittelfeldmotor hat sich in München wider einiger Expertenmeinungen durchgesetzt.

Und tatsächlich: Er ist sogar in jedem einzelnen der 18 Bayern-Pflichtspiele der aktuellen Saison auf dem Platz gestanden. „Das ist ein solider Start gewesen, wo ich mich nicht beschweren kann“, sagt der Salzburger bescheiden. Dass er seine Zeit in München genießt, steht außer Frage. „Ich bin jetzt da, wo ich immer hinwollte. Auf dem höchsten Niveau, so ticke ich, so bin ich, ich fühl’ mich sehr wohl.“