Rapid will nach 28 Jahren Wartezeit endlich den 15. Cup-Titel. Daf├╝r m├╝ssen die Wiener am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) im Halbfinale im Allianz Stadion Bundesliga-Schlusslicht SV Ried eliminieren.

In der Liga schafften die Innviertler in 43 Spielen noch keinen einzigen Sieg bei den Gr├╝n-Wei├čen. Im Cup gelangen Ried vor zw├Âlf Jahren aber zwei Erfolgserlebnisse, die in H├╝tteldorf nicht vergessen sind. "Ich will ein Team sehen, das brennt", sagte Trainer Zoran Barisic.