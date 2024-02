Kracher im ÖFB-Cup: Sturm Graz rollt auf die Wiener Austria zu

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Auch wenn sie grün ist, so gibt es sie auch für die Violetten, wenn es im Cup-Viertelfinale am Freitag (20.30 Uhr) in Graz gegen Sturm geht.

„Es ist gut zu wissen, was alles möglich ist“, verweist Trainer Michael Wimmer auf den 1:0-Sieg seiner Mannschaft im Herbst in der Liga. Dennoch weiß er, dass die Grazer zurecht in der Favoritenrolle sind. „Sturm will den Titel verteidigen, spielt daheim vor den Fans. Wir stellen uns ein, was auf uns zurollen wird.“