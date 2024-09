ÖFB-Cup: Beljo verhindert Rapid-Blamage, Salzburg gewinnt souverän

Die Pflicht wurde erfüllt. Rapid und Salzburg stehen im Cup-Achtelfinale. Während die Salzburger gegen die Wiener Viktoria einen Raketenstart hingelegt hatten, mussten die Hütteldorfer die Partie auf der Hohen Warte gegen Donaufeld nach der Pause drehen.

Am Ende siegten die Rapidler 3:1 (0:1) und Salzburg 4:0 (2:0).

Wurmbrand mit Top-Chancen

Rapid-Trainer Klauß hatte nach dem Derbysieg fünf Spieler in die Startelf rotiert. Am auffälligsten davon war – mit großem Abstand – Niki Wurmbrand. Der 18-Jährige kam in den ersten 21 Minuten zu vier Torchancen. Das einzige Problem des Stürmers: Er vergab sie alle. Die größte gleich nach fünf Minuten, als Wurmbrand allein auf Donaufelds Schlussmann Habetler zugelaufen war.