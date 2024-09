ÖFB-Cup: "Mach dir nicht ins Hemd" - Ogris hat Tipps für Polster

92 Mal haben sie Seite an Seite gespielt, für die Austria und das ÖFB-Team dabei zahlreiche Tore geschossen. Fünf Mal waren sie auch Gegner, am Mittwoch kommt es für die Freunde Toni Polster (60) und Andreas Ogris (59) aber zu einer neuen Art der Begegnung. Trainer Polster empfängt in der zweiten ÖFB-Cup-Runde mit Regionalligist Wiener Viktoria Champions-League-Starter Salzburg (18 Uhr/live auf ORF 1). Gespielt wird im Stadion Alte Au in Stockerau. Wo Ogris beim Landesligisten das Zepter schwingt.