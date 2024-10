Die Austria will im Cup ins selbe Horn blasen wie in der Liga

Die Wiener Austria fährt mit viel Selbstvertrauen nach Horn. Zuletzt gelang mit einem klaren 3:0 über die WSG Tirol der Sprung auf Platz drei in der Tabelle, Trainer Stephan Helm zeigte sich mit der Entwicklung des Teams durchaus zufrieden, räumte aber ein: „Die Phasen müssen länger werden, in denen wir auch das spielen, was wir uns vornehmen.“ Schön langsam aber gewinnen die Veilchen an Konstanz in ihrem Spiel.