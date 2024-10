Die Austria bleibt in der Bundesliga auch gegen die WSG auf der Siegerstraße

Die Wiener Austria hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die "Veilchen" setzten sich in einem Match mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften daheim gegen die WSG Tirol mit 3:0 (0:0) durch und schoben sich damit zumindest bis Sonntag auf Platz drei.

Die Wattener liegen weiterhin an der zehnten Stelle. Die Treffer vor 11.356 Zuschauern erzielten Nik Prelec (55.), Tin Plavotic (63.) und Maurice Malone (73.).