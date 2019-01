„Ob man das wirklich posten muss...“

War es unbedingt notwendig, so zu reisen?

Ich muss in der kurzen Pause meinen Urlaub so gut wie möglich planen. Ich wollte noch nach dem Spiel in Leverkusen am 22. Dezember nach Hause fliegen, um am 23. alle Familienmitglieder zu sehen. Deshalb habe ich mir den Privatflieger quasi als Hintertür offen gelassen. Wir hatten dann beim Flug aus Leverkusen zurück nach Berlin eine Stunde Verspätung. Daher habe ich dem zuständigen Mann mein „Go“ gegeben, dass ich mit dem Privatjet fliegen werde. Natürlich hätte ich auch lieber die billigere Variante gewählt. Ich hätte es aber auch nicht geschafft, alle Weihnachtsgeschenke zu transportieren, die ich für meine Familie besorgt habe.

Der Auslöser war aber schließlich, dass Sie dieses Foto gepostet haben. Würden Sie das wieder tun?

Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber hätte ich es nicht gepostet und Sie hätten es von irgendwo anders erfahren, hätten Sie es wahrscheinlich auch geschrieben.

Nein, definitiv nicht.

Na gut, vielleicht war es nicht das G’scheiteste, es zu posten. Ich hatte in diesem Moment endlich Urlaub, hab’ mich gefreut und wollte nach Hause. Es war immerhin schon der 22. Dezember spätabends. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in allen Bereichen professionell bin, aber auch, dass ich mir hin und wieder etwas gönne.

Wie drückt sich diese Professionalität aus, was gönnen Sie sich?

Der Trainer, der Manager, jeder in Berlin weiß, wie ich arbeite, um mich weiterzuentwickeln. Was ich an Extraschichten einlege, auch außerhalb des Platzes. Wenn man schaut, was in den letzten drei Jahren passiert ist bei mir, vor allem auf Vereinsebene, ist es klar, dass ich in meinem Leben vieles geändert haben muss. Sonst könnte ich nicht bei einem Top-Ten-Klub in Deutschland ein Spieler sein, der vorangeht. Aber klar: Ich schätze auch Berlin als Stadt mit all den Möglichkeiten.