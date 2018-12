Neujahrswünsche für Privatflieger

Valentino Lazaro und Sascha Horvath sind jeweils 22 Jahre alt. Als Talente gelten sie in dem Alter nicht mehr, Potenzial zur Entwicklung gibt es allerdings jede Menge.

Deshalb ist Valentino Lazaro zu wünschen, dass ...

... sein sehenswertes Siegestor in Nordirland im November nur das erste von vielen war und er 2019 so viel Konstanz in seine Länderspiele bringt, dass er dort bald nicht mehr zu ersetzen ist.

... er seinen Modeberater wechselt. Nein, der Jogger von Gucci um 2190 Euro ist nicht cool.

Sascha Horvath ist zu wünschen, dass er bei Zweitligist Dresden, bei Gott kein Klub von Welt, ein paar Minuten spielen darf und die Kurve kratzt in seiner bisher verpatzten Karriere.