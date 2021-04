Nur Oliver Glasner fehlt (noch) für den kompletten Trainer-Neustart

Über „Italienische Verhältnisse“ wird gerne gewitzelt, wenn in einer Liga auf den Trainerbänken die Halbwertszeit sinkt. Was nun in Deutschland passiert, hat aber selbst die Serie A noch nicht gesehen: Von den Top-Klubs verabschieden sich die Trainer im Wochenrhythmus.

Nach aktuellem Stand wechseln von den Top 7 bis auf einen im Sommer alle den Coach. Und auch dieser lässt seine Zukunft offen: Oliver Glasner könnte Wolfsburg trotz großer Erfolge verlassen.

Die Salzburger Nachrichten berichteten bereits am 13. März, dass der Ex-LASK-Coach mittels Ausstiegsklausel wahrscheinlichster Nachfolger des nun scheidenden Salzburg-Trainers Jesse Marsch ist.