Stöger: "Jetzt können wir den Blick nur noch nach oben richten"

Glückliches Remis

Dass die Austria vier Runden vor Saisonende nun wieder zwei Punkte hinter Hartberg rangiert, blieb ein Randthema. Stöger hielt stattdessen fest, dass das Thema Abstieg nun endgültig gebannt sei. "Der Fokus geht jetzt auf den siebenten Platz. Jetzt können wir den Blick nur noch nach oben richten", sagte er. Die nur drei Zähler hinter der Austria liegende SV Ried stufte Stöger "aus dem Bauch heraus" nicht mehr als direkten Konkurrenten ein.

Austrias mit Saisonende scheidender General Manager ging mit seinen Schützlingen trotz überschaubarer Leistung alles andere als hart ins Gericht. Man durfte aus Sicht der Violetten durchaus von einem glücklichen Remis sprechen, nachdem die Admira zweimal die Latte getroffen hatte. "Wir hatten in den letzten Wochen doch einiges zu tun. Aber wir haben in vier Spielen jetzt zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Dazwischen war auch die Lizenz-Geschichte. Man hat gesehen, dass die Moral gut ist", führte Stöger an.

Gegen die Admira erlahmte vor allem die Offensive. Marco Djuricin fehlte als Anspielstation, der Angreifer soll nach einer Bänderverletzung im Fuß im Spiel in Altach am 8. Mai aber wieder dabei sein. Dazu wird das Trainerteam versuchen, die zuletzt erkrankten Spieler wie Benedikt Pichler, Markus Suttner oder Alexander Grünwald wieder aufzupäppeln. Vielspieler sollen indes regenerieren.

Der zweite Bereich, in dem angesetzt werden soll, ist die Psyche. Schon mit Blick auf ein mögliches Play-off um einen Europacup-Startplatz meinte Stöger vor der Admira-Partie: "Wir werden in den paar Runden keinen Quantensprung in der Spielidee schaffen, in der einzelnen Qualität der Spieler. Aber wenn wir es schaffen, uns nach oben zu schaukeln, ist es auch möglich gegen eine Mannschaft zu gewinnen, gegen die wir vielleicht weniger gewonnen haben in dieser Saison."