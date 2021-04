Der alte, neue Admira-Trainer Klaus Schmidt hatte es angekündigt: „Wer steht, der liegt“, erklärte er die Forderung an seine Spieler, sie mögen sich in den Zweikämpfen nicht so zurückhaltend wie zuletzt präsentieren. Und die Admira zeigte ein ganz anderes Gesicht als noch beim letzten Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag.

Denn sie hielt das Geschehen recht ausgeglichen und hatte in der ersten Hälfte die besseren Chancen durch Atanga und vor allem durch Datkovic, dessen Kopfball an die Latte knallte. Die Austria näherte sich durch Handl und Monschein an. Nach der Pause fanden die Wiener in der Offensive kaum Lösungen, um ernsthaft Gefahr zu erzeugen, während die Admira der Führung durch Atanga, Wooten und Breunig mit einem weiteren Kopfball an die Latte deutlich näher kam. Für die Violetten war es letztlich ein durchaus glücklicher Punkt, der nicht ausreichte, um die Tabellenführung in der Qualigruppe zu verteidigen. Zwei Punkte fehlen nun auf die am Dienstag siegreichen Hartberger.

Abseits des Rasens gab es vor dem Spiel in der Geschäftsstelle der Nordtribüne ein Gespräch zwischen Präsidenten Frank Hensel, der zuletzt selbst 500.000 Euro in die Violetten investiert hatte, und Markus Kraetschmer, dessen Zukunft in Violett Thema der Unterhaltung war. Vize-Präsident Raimund Harreither lobte Kraetschmer in einem Sky-Beitrag für dessen Einsatz. „Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert, der Aufwand ist enorm geworden. Und das eine oder andere ist Markus Kraetschmer zuletzt nicht so gelungen, wie es sein sollte.“ Klingt nicht nach einer selbstverständlichen Verlängerung des auslaufenden Vertrages.